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| | В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову

В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову

Сегодня, 16:06
Многие пользователи были весьма удивлены тому, что в профессиональном порнобизнесе существует ряд актрис, которые удивительным образом имеют внешнее сходство с популярной российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову

 

Среди актрис «взрослого кино» стоит отметить 22-летнюю американку по имени Белль Бронкс, которая выглядела бы практически как прославленная телеведущая, если слегка изменить форму её носа. Также на Бузову похожа и 42-летняя бразильянка Моника Сантьяго, не уступающая по сексуальности самой певице. Отметим, что пользователи сочли глаза и нос 35-летней Кармеллы Бинг из США наиболее похожими на очертания лица певицы, однако губы Ольги Бузовой оказались гораздо пышнее.

В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову

 

Также на Бузову похожа и 38-летняя британка Ава Аддамс, которая за исключением носа практически во всём напоминает телеведущую. Отметим также что 32-летняя Лила Стар из США напоминает россиянку очертанием своих глаз, а также довольно объёмными губами. Пользователи отметили, что чешки Лоры Лайон и албанки Брин Бенсон сходство с телезвездой хоть и имеют, но довольно поверхностное.
Александр Вест
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