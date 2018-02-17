Безымянные свиньи: Лена Миро защитила Волочкову-Серсею от "баб в зассаных халатах"

В своём блоге Миро рассказала о том, что в данный момент Волочкову поливают грязью её подписчики, сравнив сложившуюся ситуацию с моментом из известного телесериала «Игра престолов», где королеву по имени Серсея Ланнистер провели голой по улицам города, а толпа деревенщин глумилась над ней. Лена заметила, что в отличие от Волочковой, которая знает, что такое быть на вершине, быть лучше всех, её подписчицы являются обычным быдлом, которое может только бросаться собственными фекалиями, как допотопные существа.
Лена Миро отметила, что в данный момент балерину порицают из-за лишнего веса и опухшего лица, и никто уже не вспоминает о былом величии, которое она привнесла в мир балета ещё будучи студенткой. В конце своих рассуждения Миро побудила Волочкову игнорировать подобных свиней, которые никогда не взлетят из-за отсутствия крыльев.