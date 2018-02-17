Безымянные свиньи: Лена Миро защитила Волочкову-Серсею от "баб в зассаных халатах"

Известная блогерша Лена Миро выступила в защиту прославленной балерины Анастасии Волочковой, которую в последнее время одолевают с критическими замечаниями в её микроблоге многие подписчицы, считающие себя лучше примы балета.

Александр Вест

В своём блоге Миро рассказала о том, что в данный момент Волочкову поливают грязью её подписчики, сравнив сложившуюся ситуацию с моментом из известного телесериала «Игра престолов», где королеву по имени Серсея Ланнистер провели голой по улицам города, а толпа деревенщин глумилась над ней. Лена заметила, что в отличие от Волочковой, которая знает, что такое быть на вершине, быть лучше всех, её подписчицы являются обычным быдлом, которое может только бросаться собственными фекалиями, как допотопные существа.Лена Миро отметила, что в данный момент балерину порицают из-за лишнего веса и опухшего лица, и никто уже не вспоминает о былом величии, которое она привнесла в мир балета ещё будучи студенткой. В конце своих рассуждения Миро побудила Волочкову игнорировать подобных свиней, которые никогда не взлетят из-за отсутствия крыльев.