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| | Мария Кожевникова предстала перед поклонниками в нежном образе

Мария Кожевникова предстала перед поклонниками в нежном образе

Сегодня, 15:53
На своей странице в интернете знаменитая актриса Мария Кожевникова опубликовала новое фото, на котором предстала перед поклонниками в нежном и романтичном образе. Вид теледивы покорил сердца пользователей.

Мария Кожевникова предстала перед поклонниками в нежном образе

 

На новой фотографии Кожевникова изображена возле дерева. Ее сфотографировали в тот момент, когда она присела на корточки. Скорее всего, перед съемкой Марии сказали что-то приятное, так как она опустила глаза и мило улыбается. Публикацию Кожевникова попросила поклонников, чтобы они берегли себя.

Мария Кожевникова предстала перед поклонниками в нежном образе

 

Поклонники были в восторге от новой фотографии и оставили много комментариев, в которых также желали знаменитости всего самого наилучшего. Также одна из подписчиков написала, что восхищается добротой и открытостью Марии. Еще в комментариях упоминается, что именно прекрасная Кожевникова своим примером заставляет многих женщин стремиться к преображению.

Напомним, что недавно Мария Кожевникова опубликовала историю про семейную пару. В этой истории рассказывается, как супруга следила, как соседка вешает белье и возмущалась, что она не умеет стирать, так как белье у нее грязное. Через некоторое время супруга заметила, что у соседки белье стало белым и чистым, на что муж ответил, что встал пораньше и вымыл их окно. Эту историю Мария сопроводила постом, в котором написала, что так происходит и в реальной жизни.
Анна Котова
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