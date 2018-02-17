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| | Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония

Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония

Сегодня, 15:12
Настя Рыбка, ставшая известной благодаря скандальному расследованию Алексея Навального, с высоты своего опыта «охоты на миллиардеров» позволяет себе рассуждать на тему причин возникновения войн.

Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония

 

По мнению опытной охотницы, всему виной комплексы, зажатости, с которыми человек боится попрощаться. В первую очередь, им подвержены сексуальные инстинкты людей. Нужно только понять, что желания любого мужчины быть удовлетворены, чтобы избавить мир от извращений и войн. Нормально хотеть интима не только мужчинам, но и женщинам. Выход нашла власть, которая принимает законы, позволяющие «купить» человека и секс с ним, пишет Рыбка в своём блоге.

Испытывать сексуальное влечение к друзьям своей половинки – норма, говорится в посте. Подписчики девушки сделали предположение, что мир нужно заполонить свингерами – самыми миролюбивыми людьми на планете. Стоит отметить, что в хештегах к посту Настя указала «2аякнига», так что в скором времени мир может ожидать второй «бестселлер» от Рыбки, в котором прочтёт полную версию её мнения о связи преступлений и секса.
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