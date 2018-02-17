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| | Галкин ответил на критический выпад о "Звездах под гипнозом" Харламова

Галкин ответил на критический выпад о "Звездах под гипнозом" Харламова

Сегодня, 15:43
Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова, возмущенного высокими рейтингами программы «Звезды под гипнозом». Резидент Comedy Club назвал новое шоу «издевательством над здравым смыслом».

Галкин ответил на критический выпад о "Звездах под гипнозом" Харламова

 

Ранее Харламов обнародовал пост в Сети, где подверг критике передачу Галкина «Звезды под гипнозом». «Бульдог» считает, что новинка на ТВ носит сильно примитивный характер.

Ведущий «Звезд под гипнозом» Максим Галкин решил ответить своему коллеге. Он рад вниманию Харламова к его новой программе и был готов, что шоу вызовет неудовольствие и критику среди телезрителей, потому как можно подумать, что определенные моменты смотрятся действительно невероятными, в реальности же они не являются постановкой. Галкин предлагает Харламову вывести на чистую воду другие шоу, к примеру «Битву экстрасенсов», но сожалеет, что «Звезды под гипнозом» забрали у Comedy Club аудиторию, на которую рассчитывал Гарик.
Никита Готский
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