Модель из Воронежа снялась голой в фотосессии

Модель из Воронежа Ирина Иванова устроила «голую» фотосессию. Девушка показала фанатам свою огромную грудь.

Иванова, уроженка Воронежа, но в настоящее время проживающая в США, порадовала поклонников фотографиями, сделанными во время откровенной фотосессии. Звезда продемонстрировала свое прекрасное тело, удивив людей большим бюстом.Ирина опубликовала снимки, где она предстала абсолютно голой, прикрываясь только стеной здания. На другом фото Ирина лежит на полу, демонстрируя «пятую точку» и другие свои прелести.

Никита Готский

Такие фотографии привели в полный восторг поклонников обнаженного тела модели. Кадры набрали тысячи лайков и комментариев. Фанаты пишут признания в любви девушке и просят, дабы та и далее радовала их своим талантом.