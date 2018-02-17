Школьник из Красноярска получил путевку в «Голос. Дети» в команде Пелагеи

16 февраля на «Первом канале» показали очередной выпуск вокального шоу «Голос. Дети - 5». Путевку в проект во время третьего выпуска слепых прослушиваний выиграл десятилетний житель Красноярска Антон Мельников.

Дарья Светозарова

Школьник спел песню «Мама» Олега Газманова, написанную в 1998 году. Исполнение было таким проникновенным, что к Антону повернулись сразу двое наставников – Пелагея и Баста. Выяснив, откуда родом конкурсант, Пелагея констатировала, что победу мальчику принесла его родина – Сибирь. «В твоем голосе слышится сибирский простор», - добавила наставница. В ответ мальчик признался, что своим пением хотел порадовать всех мам на свете. Члены жюри расчувствовались и расплакались. Когда пришло время выбирать наставника, Антон пошел в команду Пелагеи, которая заполнена уже более, чем на треть.Народница лидирует по скорости набора участников. Девушка предпочитает видеть своим наставником большинство талантливых конкурсантов. Если же певица не поворачивается, дети идут в команду Меладзе. Басте приходится добывать участников с боем – многие считают, что рэпер не может ничему научить маленьких артистов, кроме хип-хопа, однако он намерен доказать обратное. Медленно, но верно его команда тоже пополняется талантами.