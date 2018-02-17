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| | Голая Ольга Серябкина на морозе покорила сердца поклонников

Голая Ольга Серябкина на морозе покорила сердца поклонников

Сегодня, 14:37
Ольга Серябкина опубликовала фото, где топлес стоит на морозе. Так певица ждёт весну.

Голая Ольга Серябкина на морозе покорила сердца поклонников

 

Участницы группы SEREBRO славятся откровенными фотографиями. Но Ольга Серябкина сумела в очередной раз удивить своих подписчиков. В разгар зимы, 17 февраля девушка опубликовала «ВКонтакте» новый снимок, где топлес стоит на морозе на фоне городских многоэтажек. Из одежды на певице только чёрный чокер на шее. «Я жду весны, чтобы вы услышали биение моего сердца в нашей новой песне», - так мечтательно написала Ольга под публикацией.

Анонс песни явно удался. За 10 минут фотография собрала больше 400 "лайков", а в комментариях подписчики похвалили красоту Ольги Серябкиной, отметили, что тоже ждут весну и новый хит, а заодно попросили в следующий «не прикрывать сердце руками». Некоторые пользователи заинтересовались странным печальным пейзажем за окном больше, чем героиней снимка. Они спросили у Ольги, где она находится, потому что картина за окном похожа «на Чернобыль».
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