Рэпер Тимати не пошёл в рукопашную, а написал ответ Александру Шилову

В результате разборок в ночном клубе между Dj Smash и Александром Телепневым музыкант оказался в больнице. Разбирательства скандала продолжаются и сейчас. Тимур Юнусов, известный в шоу-бизнесе как рэп-исполнитель Тимати, в защиту своего друга опубликовал обвинение, сообщив, что депутат Телепнев избил Андрея Ширмана.
В свою очередь, соратник Телепнева из Перми просит уничтожить все записи из Instagram, где Тимати позволил себе нецензурно оскорбить важную персону. Стоит заметить, что в данном конфликте публика находится на стороне артистов и полностью поддерживает рэпера.
Александр Шилов пригласил Тимати принять участие в бою, чтобы отстоять своё мнение. На это рэп-исполнитель не дал согласие, руководствуясь тем, что в Перми очень ничтожная ситуация с этим видом спорта. При желании выступить на ринге, рэпер сделает это в Москве. Тимати заявил, что ничего не станет удалять из своего аккаунта, так как не отказывается от своих слов и соображений. И это Александру Шилову ещё необходимо попросить прощения у пострадавшего Андрея Ширмана.