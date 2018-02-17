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| | Рэпер Тимати не пошёл в рукопашную, а написал ответ Александру Шилову

Рэпер Тимати не пошёл в рукопашную, а написал ответ Александру Шилову

Сегодня, 14:52
Глава федерации по рукопашному бою Пермского края Александр Шилов попросил Тимати снять все обвинения со своего друга и выйти на ринг, чтобы решить все вопросы «по-мужски».

Рэпер Тимати не пошёл в рукопашную, а написал ответ Александру Шилову

 

В результате разборок в ночном клубе между Dj Smash и Александром Телепневым музыкант оказался в больнице. Разбирательства скандала продолжаются и сейчас. Тимур Юнусов, известный в шоу-бизнесе как рэп-исполнитель Тимати, в защиту своего друга опубликовал обвинение, сообщив, что депутат Телепнев избил Андрея Ширмана.

В свою очередь, соратник Телепнева из Перми просит уничтожить все записи из Instagram, где Тимати позволил себе нецензурно оскорбить важную персону. Стоит заметить, что в данном конфликте публика находится на стороне артистов и полностью поддерживает рэпера.

Александр Шилов пригласил Тимати принять участие в бою, чтобы отстоять своё мнение. На это рэп-исполнитель не дал согласие, руководствуясь тем, что в Перми очень ничтожная ситуация с этим видом спорта. При желании выступить на ринге, рэпер сделает это в Москве. Тимати заявил, что ничего не станет удалять из своего аккаунта, так как не отказывается от своих слов и соображений. И это Александру Шилову ещё необходимо попросить прощения у пострадавшего Андрея Ширмана.
Дарья Пышняк
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