Рэпер Тимати не пошёл в рукопашную, а написал ответ Александру Шилову

Глава федерации по рукопашному бою Пермского края Александр Шилов попросил Тимати снять все обвинения со своего друга и выйти на ринг, чтобы решить все вопросы «по-мужски».

Дарья Пышняк

В результате разборок в ночном клубе между Dj Smash и Александром Телепневым музыкант оказался в больнице. Разбирательства скандала продолжаются и сейчас. Тимур Юнусов, известный в шоу-бизнесе как рэп-исполнитель Тимати, в защиту своего друга опубликовал обвинение, сообщив, что депутат Телепнев избил Андрея Ширмана.В свою очередь, соратник Телепнева из Перми просит уничтожить все записи из Instagram, где Тимати позволил себе нецензурно оскорбить важную персону. Стоит заметить, что в данном конфликте публика находится на стороне артистов и полностью поддерживает рэпера.Александр Шилов пригласил Тимати принять участие в бою, чтобы отстоять своё мнение. На это рэп-исполнитель не дал согласие, руководствуясь тем, что в Перми очень ничтожная ситуация с этим видом спорта. При желании выступить на ринге, рэпер сделает это в Москве. Тимати заявил, что ничего не станет удалять из своего аккаунта, так как не отказывается от своих слов и соображений. И это Александру Шилову ещё необходимо попросить прощения у пострадавшего Андрея Ширмана.