Фейл от Ольги Бузовой: Забыла "отфотошопить тело"

Ольга Бузова получила дозу критики из-за своего худенького тела и огромной коррекции лица. Певица «половинок» выложила фотографии в новом красном платье с большим вырезом на свой аккаунт Instagram.

Ольга Бузова может покрасоваться своим стройным телом, поэтому не стесняется позировать в откровенных нарядах, где заметные все прелести. Опубликовав очередное фото в Instagram, подписчики заметили, что девушка слишком много использовала эффектов для обработки лица. Бузова сделала влажные брови, также отредактировала свои губы, чтобы помада стала более яркой и не естественной и наклеила себе виртуальные ресницы. Помимо такой обработки, певица наложила фильтры для фотоснимков. Такая совокупность эффектов сотворила из лица какую-то накладную маску, а платье из-за этого смялось и стало еще уже, чем есть на самом деле. Один из пользователей оставил комментарий под снимком: «лицо отфотошопила, а тело – забыла».

Даже красивая цитата не смогла отвести внимания от такой оплошности. Знаменитость написала под фото философскую мысль, которая, скорей всего характеризует её внутренне состояние.Известно, что ради Ольги Бузовой в Москву прилетел самый сексапильный преступник во всем мире – Джереми Микс, который снялся совместно с певицей в её новом клипе на песню «Wi-Fi». В видеоряде можно узреть эротические сцены от звёзд.