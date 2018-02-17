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| | Фейл от Ольги Бузовой: Забыла "отфотошопить тело"

Фейл от Ольги Бузовой: Забыла "отфотошопить тело"

Сегодня, 14:38
Ольга Бузова получила дозу критики из-за своего худенького тела и огромной коррекции лица. Певица «половинок» выложила фотографии в новом красном платье с большим вырезом на свой аккаунт Instagram.

Фейл от Ольги Бузовой: Забыла "отфотошопить тело"

 

Ольга Бузова может покрасоваться своим стройным телом, поэтому не стесняется позировать в откровенных нарядах, где заметные все прелести. Опубликовав очередное фото в Instagram, подписчики заметили, что девушка слишком много использовала эффектов для обработки лица. Бузова сделала влажные брови, также отредактировала свои губы, чтобы помада стала более яркой и не естественной и наклеила себе виртуальные ресницы. Помимо такой обработки, певица наложила фильтры для фотоснимков. Такая совокупность эффектов сотворила из лица какую-то накладную маску, а платье из-за этого смялось и стало еще уже, чем есть на самом деле. Один из пользователей оставил комментарий под снимком: «лицо отфотошопила, а тело – забыла».

Фейл от Ольги Бузовой: Забыла "отфотошопить тело"

 

Даже красивая цитата не смогла отвести внимания от такой оплошности. Знаменитость написала под фото философскую мысль, которая, скорей всего характеризует её внутренне состояние.

Известно, что ради Ольги Бузовой в Москву прилетел самый сексапильный преступник во всем мире – Джереми Микс, который снялся совместно с певицей в её новом клипе на песню «Wi-Fi». В видеоряде можно узреть эротические сцены от звёзд.
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