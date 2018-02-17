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| | Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин»

Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин»

Сегодня, 14:29
Всемирно известная рок-группа из Финляндии The Rasmus ознакомилась с творчеством популярной российской певицы Ольги Бузовой, посмотрев её клип на песню «Мало половин». Музыкантам весьма понравился видеоролик на фоне других клипов российских музыкантов.

Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин»

 

На видеохостинге YouTube существует множество каналов, на которых видеоблогеры записывают реакцию известных личностей, показывая им различные клипы российских музыкантов. В этот раз ознакомиться с представителями российского шоу-бизнеса предложили участникам музыкального коллектива The Rasmus, которые на удивление позитивно высказались насчёт творчества молодой певицы. Видеоряд, представленный в клипе Ольги Бузовой, по словам музыкантов, напомнил им постановку профессионального художественного фильма.

 

Также финские рок-музыканты оценили клубную музыку высокого качества, а один из финских рокеров даже заявил о том, что данный клип является лучшим зрелищем, которое он когда-либо лицезрел в своей жизни.
Александр Вест
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