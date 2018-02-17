Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин»

На видеохостинге YouTube существует множество каналов, на которых видеоблогеры записывают реакцию известных личностей, показывая им различные клипы российских музыкантов. В этот раз ознакомиться с представителями российского шоу-бизнеса предложили участникам музыкального коллектива The Rasmus, которые на удивление позитивно высказались насчёт творчества молодой певицы. Видеоряд, представленный в клипе Ольги Бузовой, по словам музыкантов, напомнил им постановку профессионального художественного фильма.
Также финские рок-музыканты оценили клубную музыку высокого качества, а один из финских рокеров даже заявил о том, что данный клип является лучшим зрелищем, которое он когда-либо лицезрел в своей жизни.