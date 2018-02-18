Дочь Блейк Лайвли указали матери на отсутствие брюк

Дочь актрисы Блейк Лайвли рассказала, что ее мать забыла надеть штаны во время выхода на улицу. Об этом сообщила сама звезда.

Никита Готский

Блейк Лайвли постоянно попадает в списки наиболее хорошо одетых актрис. Один раз она допустила промах, который увидела ее 3-летняя дочь. Когда мать и дочь зашли в лифт, девочка заявила Блейк, что та позабыла надеть брюки. В действительности на актрисе был модный свитер-пальто.Данная одежда очень короткая, к нему подошли бы облегающие брюки или легинсы. Лайвли захотела похвалиться стройными ногами, к тому же после появления на свет ее второго ребенка она полностью пришла в форму. На ногах актрисы имелись сапоги черного цвета без каблуков. Такой наряд звезда кино осмелилась примерить лишь после похудения на 27 кило.