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| | Алена Водонаева похвасталась своей кроватью "для десятерых"

Алена Водонаева похвасталась своей кроватью "для десятерых"

Сегодня, 15:14
В Instagram появилось новое фото Алены Водонаевой, на котором она похвасталась своей огромной кроватью и пижамой.

Алена Водонаева похвасталась своей кроватью "для десятерых"

 

На новой фотографии знаменитая ведущая Алена Водонаева продемонстрировала своим поклонникам шикарную и огромную кровать. На снимке сама знаменитость лежит на ложе, откинувшись на подушки, в черной шелковой пижаме. Скорее всего, снимок был сделан через некоторое время после пробуждения звезды, так как на кровати стоит поднос с плетеной посудой. Однако не только размер кровати привлек внимание подписчиков, а и то, что на прикроватном столике стоит ваза полная мимоз. Сам снимок Алена подписала: «Ленивое доброе утро 11:22».

 

Поклонники шокированы данной публикацией, в хорошем смысле слова. Дело в том, что их поразил размер кровати, на которой Алена Водонаева кажется совсем миниатюрной. Многие подписчики стали спрашивать у знаменитости, какой размер у этого ложа. Также спрашивали, где Алена нашла в такое время мимозы.
Анна Котова
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