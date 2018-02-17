Алена Водонаева похвасталась своей кроватью "для десятерых"

В Instagram появилось новое фото Алены Водонаевой, на котором она похвасталась своей огромной кроватью и пижамой.

На новой фотографии знаменитая ведущая Алена Водонаева продемонстрировала своим поклонникам шикарную и огромную кровать. На снимке сама знаменитость лежит на ложе, откинувшись на подушки, в черной шелковой пижаме. Скорее всего, снимок был сделан через некоторое время после пробуждения звезды, так как на кровати стоит поднос с плетеной посудой. Однако не только размер кровати привлек внимание подписчиков, а и то, что на прикроватном столике стоит ваза полная мимоз. Сам снимок Алена подписала: «Ленивое доброе утро 11:22».

Анна Котова

Поклонники шокированы данной публикацией, в хорошем смысле слова. Дело в том, что их поразил размер кровати, на которой Алена Водонаева кажется совсем миниатюрной. Многие подписчики стали спрашивать у знаменитости, какой размер у этого ложа. Также спрашивали, где Алена нашла в такое время мимозы.