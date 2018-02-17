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| | Актриса Юлия Снигирь снова беременна

Актриса Юлия Снигирь снова беременна

Сегодня, 14:27
Поклонники Юлии Снигирь предполагают, что она возможно летом, подарит своему мужу Евгению Цыганову еще одного ребенка.

Актриса Юлия Снигирь снова беременна

 

Слухи о возможной беременности стали распространяться после того, как близкая подруга актрисы Юлии Снигирь Софья Заика выложила в социальную сеть Instagram видеоролик. Где Юлия позирует перед камерой обвернутая в шаль и не соглашается на уговоры подруги показать себя. Также многие поклонники подметили, что знаменитость в последнее время практически не посещает светские мероприятия. Это и толкнуло на предположения, что девушка находится в положении, но старается это скрыть от всеобщего обозрения.

Отметим, что Юлия Снигирь начала жить с Евгением Цыгановым, которого увела из семьи, в 2015 годк. Это вызвало огромный скандал в шоу-бизнесе, так как Евгений бросил ради Юлии беременную седьмым ребенком жену. В 2016 году Снигирь родила Евгению сына, который стал для него восьмым ребенком.
Пелагея Лебединская
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