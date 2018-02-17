Эксгибиционизм и рукоделие: Бузова расскажет о своих тайнах в сериале

На своей странице в Instagram Анна Бузова опубликовала пост, в котором сообщила подписчикам о сериале, который, как оказалось, остался тайной для многомиллионной армии поклонников звездного семейства. «Так понимаю, что большинство подсели на один самый популярный сериал - истории моей любимки Ольги Бузовой. Также поступило очень много вопросов о книгах. Это приятно», - подписала свой снимок знаменитость в сети. Многие ее подписчики с недоумением задались вопросом, о каком сериале шла речь. «Какой сериал?», «А что за сериал?», - спросили пользователи сети.

Дыль Лилия

Известно, что Анна Бузова открыла свой канал в Директ. «Пишите в комментариях, что интересно узнать обо мне? На те вопросы, которые наиболее часто встречаются, я обязательно опубликую свои ответы. Хорошего дня всем-всем-всем», - анонсировала свою деятельность сестра певицы. Многие поддержали знаменитость в ее стремлениях, спросив о ее увлечениях и секретах: «Занимаешься каким-нибудь рукоделием?». Но не обошлось и без критики в адрес Ольги Бузовой: «Это некрасиво, неприлично даже для свободной женщины, надо всегда стараться быть на уровне, лучше очки, если патчи на лице. Как вы думаете? Грустно, может, поэтому она одна? К чему этот эксгибиционизм?». Что касается хозяйки аккаунта, то и она попала под град критики недоброжелателей. Многие начали апеллировать к ее худощавому телосложению сестры певицы. К слову, ранее подписчики сравнили фигуру Анны Бузовой с бревном.Звездная сестра в своем аккаунте также привлекла внимание подписчиков последними постами. «Ничего в этой жизни не получается просто так. Хочешь результата – работай. Наша жизнь - в наших руках», - написала на своей странице Ольга Бузова. В свете трудоголизма артистки ее поклонники начали апеллировать к отсутствию в жизни певицы семьи и детей: «У тебя есть отличный кандидат в мужья - это Тимур. Он отличным будет тебе мужем, не то, что Тарасов». В сети активно обсуждают вопрос относительно того, что певица и юморист обманули свою аудиторию. Однако на этот счет мнение общественности разделилось. Сами же селебрити предпочитают не конца не раскрывать свою тайну, лишь иногда оставляя у себя на странице в социальной сети неоднозначные посты относительно своих отношений.