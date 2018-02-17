«Идёт настоящая дива»: Владимир Соловьёв показал замену Бузовой

«Идёт настоящая дива»: Владимир Соловьёв показал замену БузовойСегодня, 14:03
Сестра знаменитой российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, на которой позирует в своем
Ольга Бузова портит репутацию Григорию Лепсу и своей сестре Анне Бузовой. К такому выводу пришли поклонники, просмотрев ролик, в котором звезда «Дом-2» поёт
Музыкальный талант Ольги Бузовой наконец-то оценили и судьи различных премий. Певица получила награду за самую модную песню лета, которой стал хит «Мало