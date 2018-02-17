«Идёт настоящая дива»: Владимир Соловьёв показал замену Бузовой

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв показал очередной ролик из серии «соловьёвlive», где участие принимала его коллега Анна Шафран, танцуя и исполняя странную песню. Артист в шутку назвал девушку «настоящей дивой», которая обязательно затмит Ольгу Бузову и заменит её, как сообщает VistaNews.

Анна Шафран в перерыве между работой дурачилась, напевая что-то, а также показав очень зажигательный и необычный номер, где были повторяющиеся и запоминающиеся движения. Похожие демонстрировала и Ольга Бузова в клипе на композицию «Мало половин». По словам Владимира Соловьёва», певица уже знает о «конкурентке», потому льёт слёзы. Он подчеркнул, что вместе со своей «подопечной» уже готов к коммерческим предложениям.

Некоторые поклонники оценили шутку Владимира Соловьёва, а вот другим она не понравилась. Интернет-пользователи с раздражением отметили, что Бузовой и так слишком много, потому видеть что-то о ней в Instagram ведущего им не хочется.

Ирина Летинская