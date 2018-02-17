«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Владимир Жириновский эмоциональной вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти" Едва не лишился главного: В Ишиме врачи спасли накачавшего свой член вазелином мужчину
| | «Идёт настоящая дива»: Владимир Соловьёв показал замену Бузовой

«Идёт настоящая дива»: Владимир Соловьёв показал замену Бузовой

Сегодня, 14:03
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв показал очередной ролик из серии «соловьёвlive», где участие принимала его коллега Анна Шафран, танцуя и исполняя странную песню. Артист в шутку назвал девушку «настоящей дивой», которая обязательно затмит Ольгу Бузову и заменит её, как сообщает VistaNews.

«Идёт настоящая дива»: Владимир Соловьёв показал замену Бузовой

 

Анна Шафран в перерыве между работой дурачилась, напевая что-то, а также показав очень зажигательный и необычный номер, где были повторяющиеся и запоминающиеся движения. Похожие демонстрировала и Ольга Бузова в клипе на композицию «Мало половин». По словам Владимира Соловьёва», певица уже знает о «конкурентке», потому льёт слёзы. Он подчеркнул, что вместе со своей «подопечной» уже готов к коммерческим предложениям.

Некоторые поклонники оценили шутку Владимира Соловьёва, а вот другим она не понравилась. Интернет-пользователи с раздражением отметили, что Бузовой и так слишком много, потому видеть что-то о ней в Instagram ведущего им не хочется.

Ирина Летинская
Новости по теме
Новогодний наряд: Анна Бузова предстала в сексуальной латексной юбке
Новогодний наряд: Анна Бузова предстала в сексуальной латексной юбке

Сестра знаменитой российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, на которой позирует в своем

Поклонники просят Бузову перестать портить репутацию Лепсу
Поклонники просят Бузову перестать портить репутацию Лепсу

Ольга Бузова портит репутацию Григорию Лепсу и своей сестре Анне Бузовой. К такому выводу пришли поклонники, просмотрев ролик, в котором звезда «Дом-2» поёт

Ольга Бузова получила награду за самую модную песню лета
Ольга Бузова получила награду за самую модную песню лета

Музыкальный талант Ольги Бузовой наконец-то оценили и судьи различных премий. Певица получила награду за самую модную песню лета, которой стал хит «Мало

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости