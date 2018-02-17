«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Владимир Жириновский эмоциональной вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти" Едва не лишился главного: В Ишиме врачи спасли накачавшего свой член вазелином мужчину
| | Лена Миро: Собчак бросают все

Лена Миро: Собчак бросают все

Сегодня, 13:46
Кавалеры Ксении Собчак через какое-то время после знакомства бросали ее по тем или иным причинам. Об этом в своем блоге сообщает Лена Миро.

Лена Миро: Собчак бросают все

 

Миро удивлена тем, что Собчак решила дать интервью одному из изданий, где заявила, что работа для нее превыше всего. Лена в связи с этим приводит другой момент, когда ведущая едва не вышла замуж за олигарха Шустеровича, но бракосочетания так и не состоялось. Миро рассказала, отчего это вышло.

Ранее и Собчак вспоминала, что сбежала со своей свадьбы, так как ей якобы надоела красивая жизнь в Сен-Тропе. Нынешний кандидат в президенты России имела хорошую работу, но получила предложение выйти замуж за миллионера Шустеровича и некоторое время жила в Сен-Тропе, каталась на дорогих автомобилях, яхтах и имела свой самолет, но в один момент ей это надоело и она вернулась в Москву.

Лена Миро не согласна с такой версией Собчак. По ее мнению, жених дочери первого губернатора Петербурга получил некие фото с участием своей невесты, после чего принял решение отказаться от свадьбы. Позже такое же произошло с чиновником Капковым: между ними не вышло полноценного романа. Миро считает, что и теперешний муж ведущей Максим Виторган через некоторое время бросит ее.
Никита Готский
Новости по теме
Лена Миро жестоко оскорбила Ксению Собчак
Лена Миро жестоко оскорбила Ксению Собчак

Сегодня Лена Миро на своем Telegram-канале очень негативно высказалась о Ксении Собчак. Она оскорбила бывшую ведущую «Дом-2» как могла.

Блогерша Лено Миро рассказала о настоящем отце ребенка Ксении Собчак
Блогерша Лено Миро рассказала о настоящем отце ребенка Ксении Собчак

Известная российская блогерша Лена Миро рассказала в одной из своих публикаций о настоящем отце ребенка Ксении Собчак. По ее словам, сын у Ксении от Александра

Лена Миро назвала Собчак и Хромченко «страшными бабами»
Лена Миро назвала Собчак и Хромченко «страшными бабами»

В мире моды назревает нешуточный скандал. Блогер Лена Миро в пух и прах разнесла редакторов российских модных глянцев, назвав Ксению Собчак и Эвелину Хромченко

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости