Лена Миро: Собчак бросают все

Кавалеры Ксении Собчак через какое-то время после знакомства бросали ее по тем или иным причинам. Об этом в своем блоге сообщает Лена Миро.

Никита Готский

Миро удивлена тем, что Собчак решила дать интервью одному из изданий, где заявила, что работа для нее превыше всего. Лена в связи с этим приводит другой момент, когда ведущая едва не вышла замуж за олигарха Шустеровича, но бракосочетания так и не состоялось. Миро рассказала, отчего это вышло.Ранее и Собчак вспоминала, что сбежала со своей свадьбы, так как ей якобы надоела красивая жизнь в Сен-Тропе. Нынешний кандидат в президенты России имела хорошую работу, но получила предложение выйти замуж за миллионера Шустеровича и некоторое время жила в Сен-Тропе, каталась на дорогих автомобилях, яхтах и имела свой самолет, но в один момент ей это надоело и она вернулась в Москву.Лена Миро не согласна с такой версией Собчак. По ее мнению, жених дочери первого губернатора Петербурга получил некие фото с участием своей невесты, после чего принял решение отказаться от свадьбы. Позже такое же произошло с чиновником Капковым: между ними не вышло полноценного романа. Миро считает, что и теперешний муж ведущей Максим Виторган через некоторое время бросит ее.