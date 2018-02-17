Бузова рассказала, что трудится без выходных

В новой публикации в Instagram певица Ольга Бузова пожаловалась, что работает без выходных. Подписчики посоветовали ей отдохнуть.

Скандальная звезда ТНТ Ольга Бузова рассказала своим подписчикам в социальных сетях, что у неё нет выходных. «Самые загруженные дни — это суббота и воскресенье. Ничего в этой жизни не получается просто так». Эту подпись Ольга сопроводила новым снимком из фотосессии для журнала «Караван». На нём Ольга запечатлена в белом пиджаке с принтом из поцелуев, чёрной майке и красной нитью на запястье. Подписчики скептически отнеслись к загруженности Бузовой. Ей посоветовали отдохнуть и напомнили, что «всех денег не заработаешь».Много внимания привлекла новая причёска Ольги Бузовой. В комментариях ей многократно посоветовали вернуть стрижку каре, с которой и начиналась её карьера певицы.