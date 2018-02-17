«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Владимир Жириновский эмоциональной вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти" Едва не лишился главного: В Ишиме врачи спасли накачавшего свой член вазелином мужчину
| | Бузова рассказала, что трудится без выходных

Бузова рассказала, что трудится без выходных

Сегодня, 13:22
В новой публикации в Instagram певица Ольга Бузова пожаловалась, что работает без выходных. Подписчики посоветовали ей отдохнуть.

Бузова рассказала, что трудится без выходных

 

Скандальная звезда ТНТ Ольга Бузова рассказала своим подписчикам в социальных сетях, что у неё нет выходных. «Самые загруженные дни — это суббота и воскресенье. Ничего в этой жизни не получается просто так». Эту подпись Ольга сопроводила новым снимком из фотосессии для журнала «Караван». На нём Ольга запечатлена в белом пиджаке с принтом из поцелуев, чёрной майке и красной нитью на запястье. Подписчики скептически отнеслись к загруженности Бузовой. Ей посоветовали отдохнуть и напомнили, что «всех денег не заработаешь».

Много внимания привлекла новая причёска Ольги Бузовой. В комментариях ей многократно посоветовали вернуть стрижку каре, с которой и начиналась её карьера певицы.
Новости по теме
Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram
Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram

Популярная телеведущая, дизайнер, модель и певица Ольга Бузова решила порадовать своих поклонников очередным «голым» снимком. Некоторые пользователи Сети

Ольга Бузова снова сменила причёску
Ольга Бузова снова сменила причёску

Скандально известная певица Ольга Бузова снова сменила свой имидж. Девушка после съёмок в клипе решила вернуть себе стрижку каре.

Бузова рассмешила фанатов дизайнерскими джинсами с дырками
Бузова рассмешила фанатов дизайнерскими джинсами с дырками

Ольга Бузова представила своим подписчикам джинсы собственного производства, за что получила массу негативных комментариев. Поклонники высмеяли телеведущую и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости