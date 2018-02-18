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| | Экстрасенс предсказала замужество Дапкунайте и рождение ребенка

Экстрасенс предсказала замужество Дапкунайте и рождение ребенка

Сегодня, 04:30
Экстрасенс предсказала замужество Дапкунайте и рождение ребенка у актрисы.

Экстрасенс предсказала замужество Дапкунайте и рождение ребенка


Обладательница титула победительницы в знаменитом телешоу «Битва экстрасенсов» Наталья Воротникова не побоялась заглянуть в будущее и дать удивительный прогноз о ближайшей судьбе актрисы Ингеборги Дапкунайте. Немолодая артистка должна в скором времени выйти замуж за английского бизнесмена и родить ребенка. Когда Дапкунайте, которая имела за спиной уже два брака, услышала это из уст посторонней женщины, она горько усмехнулась и… напрасно. Через восемь месяцев она действительно вышла замуж за английского предпринимателя и на пятом десятке лет, родила ему сына. Фанаты знаменитой актрисы, спустя некоторое время, обратились в социальных сетях к ясновидящей с вопросами о дальнейшей судьбе Дапкунайте и ее ребенка.

Гадалка не стала отгораживаться от конкретики уклончивыми фразами и прямо сказала о том, что судьбу маленького ребенка, который только появился на свет, предсказать трудно, так как «у человека еще не образовалась кармическая оболочка». Однако в этом случае будущее просматривается отчетливо. У сына актрисы будет успешная жизнь и карьера. В семье у него появятся двое детей.
Сергей Денисов
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