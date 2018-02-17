Актриса Блейк Лайвли похудела на 27 килограммов и одела в мини-платье

Актриса Блейк Лайвли похудела на 27 килограммов, одела мини-платье и вышла на нью-йоркский Бродвей прогуляться. Здесь стройная звезда попала в объективы папарацци.

Блейк Лайвли еще полгода назад печалилась о том, что ей рано придется завершить свою карьеру в кинематографе. Во время второй беременности она сильно пополнела и, по ее словам, «превратилась из девушки-травести в поденную работницу на плантациях». Однако актрисе повезло, рядом оказался знакомы фитнес-тренер, который заставил ее поверить в собственные силы. Пять месяцев системных занятий и необременительная диета сделали чудо. Лайвли осмелилась переодеть привычные брюки и достать из гардероба давно забытую одежду. По мнению комментаторов ее странички в социальных сетях, молодая женщина выглядит великолепно. Ничто не напоминает о недавних складках кожи, свисающих на бедрах и животе. Актриса наслаждается своим новым обликом и «вся светится изнутри».



Сергей Денисов

Для первого выхода «на люди» она надела удлиненный свитер, короткую шубку и нацепила аскетичную бижутерию. Именно в таком виде популярная актриса отправилась завоевывать этот мир во второй раз.