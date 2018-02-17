Настасья Самбурская опубликовала снимок из Саранска

Знаменитая актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в Саранске, где знаменитость находится в данный момент. Этот снимок удивил поклонников артистки.

На новом фото Настасья Самбурская изображена с национальным головным убором Мордовии. Сам головной убор исполнен в национальных традициях: красного цвета с вышивкой, а по бокам пришиты кисточки тоже красного цвета. Однако именно убор является одной частью фотографии. Дело в том, что изображение темное и сама Настасья одета в черные брюки и черную рубашку. Публикацию знаменитость подписала: «Солистка мордовского Государственного ансамбля песни и танца «Умарина».

Анна Котова

Пользователям понравилась фотография ведущей. Они написали восхищенные комментарии. Одна из поклонниц написала, что родом из Мордовии. Другая написала, что с нетерпение ожидает выпуска программы «Ревизорро» из Саранска. Отметим, что за 10 минут нахождения в интернете публикация набрала больше 12 тысяч лайков.