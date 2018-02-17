Бехати Принслу через 1,5 года после рождения первенца подарила Адаму Левину вторую дочь

28-летняя красавица Бехати Принслу родила для 38-летнего солиста из группы Maroon 5 Адама Левина вторую дочь. Назвали новорожденную Гео Грейс.

С предыдущих родов прошло всего лишь 17 месяцев. Официальную дату появления на свет Гео Грейс не сообщают, но парочка не привыкла скрывать от своих поклонников великие события из жизни, потому в скором времени можно будет узнать все подробности. Судя по фотографиям на странице Адама Левина в Instagram, модель на День Святого Валентина уже находилась дома в своей уютной постели, где поедает шоколад, поэтому можно сделать вывод, что родила Бехати до дня влюблённых.21 сентября 2016 года пара впервые стала родителями. У них тогда также родилась девочка. Назвали её Дасти Роуз, что с английского переводится, как «пыльная роза». Перед родами солист Maroon 5 отменил все свои концерты, чтобы находиться рядом со своей супругой и всячески поддерживать любимую.