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| | Бехати Принслу через 1,5 года после рождения первенца подарила Адаму Левину вторую дочь

Бехати Принслу через 1,5 года после рождения первенца подарила Адаму Левину вторую дочь

Вчера, 22:20
28-летняя красавица Бехати Принслу родила для 38-летнего солиста из группы Maroon 5 Адама Левина вторую дочь. Назвали новорожденную Гео Грейс.

Бехати Принслу через 1,5 года после рождения первенца подарила Адаму Левину вторую дочь

 

С предыдущих родов прошло всего лишь 17 месяцев. Официальную дату появления на свет Гео Грейс не сообщают, но парочка не привыкла скрывать от своих поклонников великие события из жизни, потому в скором времени можно будет узнать все подробности. Судя по фотографиям на странице Адама Левина в Instagram, модель на День Святого Валентина уже находилась дома в своей уютной постели, где поедает шоколад, поэтому можно сделать вывод, что родила Бехати до дня влюблённых.

21 сентября 2016 года пара впервые стала родителями. У них тогда также родилась девочка. Назвали её Дасти Роуз, что с английского переводится, как «пыльная роза». Перед родами солист Maroon 5 отменил все свои концерты, чтобы находиться рядом со своей супругой и всячески поддерживать любимую.
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