Ведущая «Орла и решки» Ивлеева снялась топлес для обложки мужского журнала

Видеоблогер, актриса, ведущая популярной передачи о путешествиях «Орел и решка» Анастасия Ивлеева снялась для обложки мужского журнала MAXIM. Номер со знаменитостью выйдет в марте.

На фотографии Анастасия Ивлеева запечатлена в розовом нижнем белье с обнаженной грудью, которую дама прикрывает руками. Ведущая опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instagram. Фото Ивлеева подписала словами: «Во всех магазинах страны!». Поклонники активно комментируют данную публикацию. По мнению фанатов, в реальной жизни актриса выглядит милее и дружелюбнее. На снимке ведущая больше похожа на хищницу в поисках очередной жертвы.

Домбровский Сергей

Некоторые подписчики интересуются, когда Ивлеева появится в новых выпусках программы «Орел и решка». Пользователи желают блогеру дальнейшего карьерного роста. За один день фотография для обложки мужского журнала MAXIM с Ивлеевой набрала 478 тысяч отметок «Нравится».