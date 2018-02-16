Тимати вызвал на ринг президент федерации рукопашного боя Прикамья

Тимати был вызван на ринг президентом федерации рукопашного боя в Прикамье. Причиной этому стал пост рэпера Instagram в связи с избиением DJ Smash Александром Телепневым.

10 февраля текущего года в Перми произошел инцидент с избиением ди-джея Андрея Ширмана, выступающего под псевдонимом DJ Smash. Сейчас состояние музыканта стабильно тяжелое. О данном случае в своем профиле в Instagram написал Тимур Юнусов (Тимати). Рэпер обвинил в избиении Ширмана бывшего депутата Александра Телепнева.Президент федерации рукопашного боя Александр Шилов выразил свое недовольство по поводу публикации Юнусова. По его мнению, рэпер незаслуженно обвинил Телепнева в недоказанном преступлении. Кроме того, Шилов сообщил, что если Тимати испытывает сожаление насчет того, что не присутствовал на потасовке, то есть возможность попробовать свои силы на Чемпионате Пермского края по рукопашному бою. Кроме того, президент федерации выразил надежду, что рэпер поймет свою ошибку и удалит свой гневный пост с оскорблениями экс-депутата.