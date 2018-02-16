Элтон Джон чуть не остался без зубов во время концерта в Лас-Вегасе

Британский певец, пианист и композитор Элтон Джон выступил на концерте в Лас-Вегасе. Мероприятие проходило в Caesars Palace. Когда музыкант исполнял композицию кто-то из зала бросил в него крупные бусы.

Домбровский Сергей

Украшения ударили по губам Элтона Джона. Вокалист просто опешил от такого бесцеремонного обращения. Солист долго вглядывался в зал в поисках человека, совершившего столь скверный поступок. Затем Элтон Джон достал платок и начал тщательно вытирать рот. После этого пианист выяснил, все ли зубы целы. К исполнению композиции певец приступил через пару минут после инцидента.Ролик, на котором запечатлен момент, когда в Элтона Джона швыряют бусы выложили на видеохостинге YouTube. Пользователи активно комментируют данную публикацию. По словам одного из фанатов, Элтон Джон не столько переживает за свой рот или зубы, сколько за оскорбленное самолюбие. Поклонники вокалиста в комментариях заявили о том, что желают привлечь к ответственности человека, бросившего украшения в лицо знаменитости.