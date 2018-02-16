Сын Софии Ротару опубликовал ее фото 30-летней давности

В Instagram единственного сына известной певицы Софии Ротару появилось фото звезды, сделанное 30 лет назад в Сиднее (Австралия). Поклонники певицы поразились тому, как молодо выглядела Ротару на снимке с уже взрослым сыном.

После публикации сыном Софии Ротару Русланом Евдокименко совместного с матерью снимка в своем Instagram, поклонники певицы начали подозревать, что она нашла способ того, как заставить время остановиться. На фото 30-летней давности Ротару выглядит удивительно молодо, хотя ее сын на то время был уже достаточно взрослым молодым человеком.Не так давно певица отметила 70-летний юбилей, но на фото все еще выглядит моложе своих лет. На последних снимках с сыном знаменитость выглядит как его сестра, а не мать. Секрет молодости певицы, по ее словам, заключен в занятиях спортом, правильном питании и любви к людям.Отец сейчас взрослого сына Софии Ротару умер в 2002 году. Сейчас Руслан Евдокименко является востребованным продюсером и отцом двоих детей – 23 и 17 лет.