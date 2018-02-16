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| | Сын Маликова помог отцу выиграть престижную награду

Сын Маликова помог отцу выиграть престижную награду

Вчера, 22:08
15 февраля журнал GQ составил список 100 самых стильных мужчин. В перечень лучших попал российский композитор и певец Дмитрий Маликов. Музыканту помог получить престижную награду его недавно родившийся сын.

Сын Маликова помог отцу выиграть престижную награду

 

Вручал почетные статуэтки шести счастливчикам, которых выбрали из 100 самых стильных, король российской эстрады Филипп Киркоров. Когда к нему подошел Дмитрий Маликов, солист рассказал, насколько сильно он удивился рождению сына композитора. Киркоров не ожидал такого сюрприза от коллеги. Дмитрий Маликов отшутился от слов о своей стильности. По мнению композитора, дабы получить такое звание, ему нужно тратить на одежду на порядок больше денег, а он просто клевый и для того, чтобы прекрасно выглядеть, ему не требуется больших капиталовложений. Киркоров позавидовал стройности Маликова.

Журнал GQ также выделил из серой массы солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева, Василия Вакуленко, более известного общественности как рэп-исполнитель Баста, певца и бизнесмена Эмина Агаларова. На мероприятии присутствовали маэстро Игорь Крутой, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, актриса Надежда Сысоева и прочие звезды шоу-бизнеса.
Домбровский Сергей
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