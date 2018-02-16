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| | Клара Новикова призналась в пагубном пристрастии к алкоголю

Клара Новикова призналась в пагубном пристрастии к алкоголю

Вчера, 21:45
71-летняя российская юмористка призналась, что в последнее время часто употребляет спиртные напитки. Пристрастил ее алкоголю актер и телеведущий Леонид Каневский много лет назад.

Клара Новикова призналась в пагубном пристрастии к алкоголю

 

Известная российская юмористка Клара Новикова рассказала о том, что в последние годы у нее начало развиваться пристрастие к алкоголю. Ритуал снятия стресса посредством выпивки был начат ее давним другом Леонидом Каневским десятки лет назад.

Новикова познакомилась с Каневским в израильском театре. Тогда же у них и появилась традиция отмечать успешно проведенные спектакли за рюмкой виски. Со временем традиция начала переходить в привычку.

Каневский, в свою очередь, не стал опровергать слова Новиковой. В самом распитии алкоголя он не видит ничего пагубного, ведь помимо этого телеведущий и актер регулярно занимается спортивными упражнениями.

Муж Новиковой ушел из жизни в 2009 году, когда артистка была на гастролях. Юмористка до сих пор упрекает себя за то, что не была рядом с ним в тот день.
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