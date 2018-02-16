Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | Алена Водонаева показала любимые сережки

Алена Водонаева показала любимые сережки

Вчера, 21:27
На недавно опубликованной фотографии Алена Водонаева показала поклонникам свои любимые серьги. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

Алена Водонаева показала любимые сережки

 

На новом снимке Алена сидит боком к камере на берегу Средиземного моря. Отметим, сейчас она находится в Барселоне. На первом снимке она решила показать фанатам одни из любимых сережек. Сами серьги изготовлены в виде колец. Они очень аккуратны и прекрасно смотрятся на ухе знаменитости. Фотографию Алена сопроводила подписью, в которой написала, что данные серьги самые любимые и их она носит чаще остальных. Также она написала, что на следующих фото она покажет остальные украшения. Водонаева призналась, что на 14 февраля ее возлюбленный Алексей подарил ей жемчужные серьги, которые пообещала также показать своим верным поклонникам.

Алена Водонаева показала любимые сережки

 

Подписчики не остались равнодушными к новым снимкам своего кумира. Они оставили много пожеланий и лестных комментариев. Один из поклонников написал, что приятно видеть, когда твой кумир счастлива, так как рядом есть любимый человек.

Напоминаем, что до этого Алена Водонаема разместила на своей странице фотографию, где она с задумчивым видом позирует на фоне Средиземного моря, одетая в простую одежду: спортивную толстовку и штаны с цветочным принтом.
Анна Котова
Новости по теме
Алена Водонаева поделилась с поклонниками снимком из Барселоны
Алена Водонаева поделилась с поклонниками снимком из Барселоны

В интернете появилось новое фото Алены Водонаевой, которое покорило ее поклонников. Отметим, что снимок сделан в Барселоне, Водонаева сейчас покоряет этот

Алена Водонаева подготовила поклонникам эротический сюрприз
Алена Водонаева подготовила поклонникам эротический сюрприз

Известная российская модель и телеведущая Алена Водонаева подготовила эротический сюрприз для своих поклонников. На собственной странице в Instagram девушка

Алена Водонаева показала поклонникам беременный живот
Алена Водонаева показала поклонникам беременный живот

В микроблоге Instagram известная телеведущая Алена Водонаева показала поклонникам свой беременный живот. Знаменитость поделилась ностальгическими

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости