Алена Водонаева показала любимые сережки

На недавно опубликованной фотографии Алена Водонаева показала поклонникам свои любимые серьги. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

На новом снимке Алена сидит боком к камере на берегу Средиземного моря. Отметим, сейчас она находится в Барселоне. На первом снимке она решила показать фанатам одни из любимых сережек. Сами серьги изготовлены в виде колец. Они очень аккуратны и прекрасно смотрятся на ухе знаменитости. Фотографию Алена сопроводила подписью, в которой написала, что данные серьги самые любимые и их она носит чаще остальных. Также она написала, что на следующих фото она покажет остальные украшения. Водонаева призналась, что на 14 февраля ее возлюбленный Алексей подарил ей жемчужные серьги, которые пообещала также показать своим верным поклонникам.

Анна Котова

Подписчики не остались равнодушными к новым снимкам своего кумира. Они оставили много пожеланий и лестных комментариев. Один из поклонников написал, что приятно видеть, когда твой кумир счастлива, так как рядом есть любимый человек.Напоминаем, что до этого Алена Водонаема разместила на своей странице фотографию, где она с задумчивым видом позирует на фоне Средиземного моря, одетая в простую одежду: спортивную толстовку и штаны с цветочным принтом.