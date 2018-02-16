Мария Кожевникова полюбила Питер

Российская актриса, политик, экс-депутат Государственной Думы Федерального собрания Мария Кожевникова опубликовала видео в Instagram, на котором она вместе с друзьями находится в одном из ресторанов Петербурга.

Домбровский Сергей

Даме настолько понравились блюда в этом заведении, что она влюбилась в город на Неве. Мария Кожевникова показала свою тарелку, наполненную аппетитными салатами. По словам актрисы, блюда в ресторане необычайно вкусные. В другой тарелке находилось карпаччо – тонко нарезанные кусочки сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом. Кожевникова согласилась с пословицей: «Путь любви лежит через желудок». Политик поблагодарила повара за то удовольствие, которая она получила поглощая еду. Кожевникова просто влюбилась в Петербург, чего раньше сказать о себе не могла.Пользователи интересуются средней стоимостью похода в ресторан. Ролик за полчаса набрал больше 20 тысяч отметок «Нравится». Кожевникова поставила повару максимальный балл, удивляясь его профессионализму. Актриса вспомнила, как в годы студенчества она пришла в подобное заведение, заказала печеную картошку и заметила на тарелке таракана. Неприятные воспоминания она запомнила на всю жизнь.