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| | Ольга Бузова посетила несколько храмов в Курске

Ольга Бузова посетила несколько храмов в Курске

Вчера, 21:06
Популярная артистка Ольга Бузова недавно посетила город Курск со своим музыкальным туром. Певица посетила несколько курских достопримечательностей. Особенно понравился российской поп-звезде Знаменский собор, который был построен 1816 года.

Ольга Бузова посетила несколько храмов в Курске

 

Светская львица призналась, что культовое сооружение ее весьма впечатлило своей красотой и архитектурой. Далее знаменитость побывала в Серафимовском храме. Бузова проговорилась, что здесь она помолилась о сокровенном. Фолловеры считают, что девушка молилась о том, чтобы найти себе любимого мужчину.

Ольга поделилась мыслями о посещении храмов Курска в своем аккаунте в Инстаграм с пользователями. Звезда заметила, что ее восхитили атмосфера и красота курских церквей. Отметим, что администраторы концертного проекта, проходившего в Курске не разрешили представителям СМИ видеосъемку выступления эстрадной исполнительницы.
Татьяна Преображенская
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