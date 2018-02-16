Секс-бомба из Ростова показала такой танец, что мужчинам стало жарко

Популярная певица и модель из Ростова-на-Дону Татьяна Котова в последнее время публикует в своих социальных сетях очень соблазнительные видеоролики. Звезда не стесняется своих страстных движений и с радостью делится информацией с поклонниками.

Татьяна Преображенская

Фолловеры обратились к девушке с просьбой как можно чаще и больше размещать в Инстаграме гарячих фото и видео. Отметим, что недавно блондинка опубликовала жаркий танец с участием женского состава. Девушки с аппетитными и округлыми ягодицами исполняли страстные движения. Сексуальный танец произвел неизгладимое впечатление на мужскую половину почитателей «Мисс России».Сама Татьяна призналась, что это обычная репетиция из самых обычных трудовых будней. Можно себе представить, сколько просмотров набрало видео и сколько восхищенных комментариев оставили пользователи-фанаты поп-звезды. Многие даже признавались девушке в любви.