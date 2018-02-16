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| | Алена Водонаева поделилась с поклонниками снимком из Барселоны

Алена Водонаева поделилась с поклонниками снимком из Барселоны

Вчера, 20:25
В интернете появилось новое фото Алены Водонаевой, которое покорило ее поклонников. Отметим, что снимок сделан в Барселоне, Водонаева сейчас покоряет этот прекрасный испанский город.

Алена Водонаева поделилась с поклонниками снимком из Барселоны

 

В своем аккаунте знаменитая Алена Водонаева опубликовала новую фотографию из Барселоны. Она решила показать поклонникам испанское побережье. На снимке знаменитость стоит на берегу Средиземного моря. Пляж, на котором запечатлена ведущая, полностью покрыт гладкими камешками. Скорее всего, сейчас прохладно на пляже, так как Алена одета в спортивную толстовку и штаны с цветным орнаментом. Знаменитость сфотографирована в тот момент, когда подул ветер, так как ее волосы разлетаются. Создается такое впечатление, что Алена задумалась о чем-то важным только для нее. Саму фотографию Водонаева подписала: «На недельку до второго я уеду в Комарово».

Алена Водонаева поделилась с поклонниками снимком из Барселоны

 

Поклонники оценили снимок и оставили много лестных комментариев. Они написали, что Алена прекрасная девушка, всегда открыта со своими фанатами. Одна даже написала, что Водонаева законодатель моды. Некоторым подписчикам очень понравились тапочки ведущей, которые напоминали прошлые времена, так как были красного цвета и с вышивкой на носках.
Анна Котова
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