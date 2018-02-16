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| | Стало известно, как будет выглядеть Анастасия Волочкова через 20 лет

Стало известно, как будет выглядеть Анастасия Волочкова через 20 лет

Вчера, 19:03
Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала совместный снимок со своей мамой. Поклонники заметили, что они очень похожи, и именно такой, как мама, станет Волочкова уже через 20-25 лет.

Стало известно, как будет выглядеть Анастасия Волочкова через 20 лет

 

Известная российская балерина не стала в описании акцентировать внимание на приезде мамы. Она наоборот снова обратилась к хейтерам, которые критикуют её публикации. «Я с юмором к этому всему поносу отношусь. Посмотрите на рожи этих «писателей», на их закрытые и нулевые аккаунты, на их фото.. И все сразу станет понятным… И эти моральные уроды мне советы дают: как мне танцевать, как выглядеть», - написала Волочкова.

Она также уточнила, что у неё есть и благодарные подписчики, но в последнее время их становится всё меньше. Балерина призвала сохранять независимость и свободу, трудиться и самостоятельно заслужить признание, а не питаться «хейтерской славой». Поклонники поддержали знаменитость. Кроме того, они обратили внимание на схожесть с мамой. «Настенька, вы будете точно такой же уже через 20-25 лет. Мамочка у вас красивая», - дополнил один из подписчиков.
Вещий Олег
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