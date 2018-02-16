Стало известно, как будет выглядеть Анастасия Волочкова через 20 лет

Известная российская балерина не стала в описании акцентировать внимание на приезде мамы. Она наоборот снова обратилась к хейтерам, которые критикуют её публикации. «Я с юмором к этому всему поносу отношусь. Посмотрите на рожи этих «писателей», на их закрытые и нулевые аккаунты, на их фото.. И все сразу станет понятным… И эти моральные уроды мне советы дают: как мне танцевать, как выглядеть», - написала Волочкова.
Она также уточнила, что у неё есть и благодарные подписчики, но в последнее время их становится всё меньше. Балерина призвала сохранять независимость и свободу, трудиться и самостоятельно заслужить признание, а не питаться «хейтерской славой». Поклонники поддержали знаменитость. Кроме того, они обратили внимание на схожесть с мамой. «Настенька, вы будете точно такой же уже через 20-25 лет. Мамочка у вас красивая», - дополнил один из подписчиков.