Стало известно, как будет выглядеть Анастасия Волочкова через 20 лет

Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала совместный снимок со своей мамой. Поклонники заметили, что они очень похожи, и именно такой, как мама, станет Волочкова уже через 20-25 лет.

Вещий Олег

Известная российская балерина не стала в описании акцентировать внимание на приезде мамы. Она наоборот снова обратилась к хейтерам, которые критикуют её публикации., - написала Волочкова.Она также уточнила, что у неё есть и благодарные подписчики, но в последнее время их становится всё меньше. Балерина призвала сохранять независимость и свободу, трудиться и самостоятельно заслужить признание, а не питаться «хейтерской славой». Поклонники поддержали знаменитость. Кроме того, они обратили внимание на схожесть с мамой., - дополнил один из подписчиков.