Певица Глюкоза удивила подписчиков необычным платьем

Фото Натальи в необычном голубом платье за несколько минут набрало больше 2 тысяч лайков.

16 февраля певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась в Instagram своим фото в очень красивом наряде. На певице надето длинное голубое платье, светлые туфли и кружевные носки. В подписи к фото Наталья коротко указала, что это её «пятничное настроение». В комментариях подписчицы восхитились образом Глюкозы, похвалив её красоту, сексуальность и хороший вкус. Некоторые даже позавидовали певице, отметив, что им никогда не достичь такой стройности, так как не хватит силы воли. К фотографии певицы совсем нет негативных комментариев, все фанатки желают ей всегда оставаться такой же шикарной.На Instagram певицы сейчас подписаны почти 2 миллиона человек. Глюкоза ежедневно радует фанатов красивыми фотографиями и добрыми пожеланиями, а в её аккаунте очень мало рекламы.