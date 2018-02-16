Дима Билан деликатно ответил на комментарии недоброжелателей

Популярный исполнитель Дима Билан столкнулся с критикой недоброжелателей в комментариях на своей странице в Инстаграм. Хейтерам не дает покоя внешность артиста.

Татьяна Преображенская

Известно, что поп-звезда очень похудел за последний период времени – это и вызвало бурю обсуждений, как со стороны поклонников, так и завистников. Певец, ранее не реагирующий на подобные явления, молчать не стал. Дима Билан деликатно сообщил недругам, что очень просто быть злым и вываливать весь негатив на других – для этого не нужно затрачивать никаких внутренних сил.Исполнитель отметил, что мог бы отвечать на оскорбления и нецензурную лексику тем же, но желает этого делать. Большинство подписчиков одобрило поведение Билана.