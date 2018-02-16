Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле

Российская актриса Наталья Рудова, получившая известность после съемок в фильме «Татьянин день», назвала поклонникам в Instagram свое любимое место на Земле. Им является Голливуд.

Домбровский Сергей

Знаменитость опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, на горе, где вдали виднеется надпись Hollywood. Пользователи начали активно обсуждать данный снимок. По мнению юзеров, Наталье Рудовой не судьба сняться в этом звездном месте, но сфотографироваться она там может без проблем. Некоторые упрекнули россиянку в отсутствии патриотизма. Поклонники задаются вопросом, почему у Рудовой любимое место находится в США.Один из подписчиков заявил, что ничего особенного в этом Голливуде нет. Из его деревни открывается взору такой же вид, вот только нужно прикрепить надпись Hollywood и тогда вообще не отличишь. Фанаты назвали Рудову замечательной, стройной, красивой женщиной. За 18 минут снимок набрал больше 27 тысяч отметок «Нравится».