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| | Анна Хилькевич поздравила поклонников с пятницей

Анна Хилькевич поздравила поклонников с пятницей

Вчера, 19:53
Несколько минут назад в Instagram появилась новая публикация российской актрисы Анны Хилькевич. Новым снимком она поздравила своих подписчиков с пятницей.

Анна Хилькевич поздравила поклонников с пятницей

 

На новом снимке знаменитость изображена на фоне снежного тротуара. На фото она изображена в теплой кофте и в солнцезащитных очках. В руках она держит блокнот. Свой снимок Хилькевич сопроводила постом, в котором поздравила поклонников с пятницей и спросила, какие у них планы на предстоящие выходные дни. Также она заметила, что в воскресенье в 15:55 на «Первом канале» все желающие смогут познакомиться с победителями конкурса «Лидеры России». Отметим, что этот конкурс был организован для того, чтобы на государственные должности выбрать молодых специалистов, которые смогут помочь в развитии страны.

 

В комментариях к фотокарточке поклонники поделились своими планами на выходные. Одни писали, что после трудовой недели будут отсыпаться. Одна из подписчиков написала, что пойдет на сеанс фильма «50 оттенков свободы». Отметим, что почти за 10 минут публикация набрала более 17 тысяч лайков.
Анна Котова
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