НЛО на голове: Поклонники поразились шляпе в виде тарелки у Глюкозы

В Париже проходит модная благотворительная ярмарка Fabulous Fund Fair, и певица Глюкоза также решила там побывать. В ожидании начала артистка отправилась на прогулку по столице Франции, поражая людей шляпкой-«тарелкой», очень похожей на какое-то НЛО, по информации HotGeo.

Фанаты начали шутить, спрашивая, не арендовала ли Глюкоза инопланетный космолёт, чтобы поразить необычным головным убором. По мнению некоторых, это также вышло бы отличным местом для высадки пришельцев. Певица тоже юморнула, спросив, могут ли лошади побывать в космосе.

Поклонников этот вопрос не особо заинтересовал. Лишь некоторые комментаторы согласились, что и такое теоретически возможно. В дальнейшем снимок Глюкоза удалила, не поясняя, почему.

Ирина Летинская