НЛО на голове: Поклонники поразились шляпе в виде тарелки у Глюкозы

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Как Германия хотела покорить мир?
От Редактора
Специалисты изучают новую загадку Луны.
Певица Глюкоза в своем микроблоге опубликовала отрывок из своего нового видеоклипа на песню «Таю». Поклонники предположили, что артистка сняла не клип, а целый
Глюкоза удивила собственных поклонников новым фотоснимком, который опубликовала в Instagram. На нем она снята во время поездки в московском метро вместе со
Российская певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала на своем аккаунте в Instagram очередной смелый снимок. На нем звезда