Полина Гагарина удивила новой стрижкой

В социальной сети Instagram поклонники увидели певицу Полину Гагарину с новой короткой стрижкой «под мальчика». Пока неизвестно, что спровоцировало такие изменения звезды.

Дарья Пышняк

Недавняя поездка звезды в Португалию вызвала много догадок, так как истинная причина поездки «покрытая тайным мраком». Певица не распространяется о характере поездки. Можно предположить, что Полина Гагарина будет сниматься для рекламы и станет популярной в Лиссабоне.Не все фанаты считают, что этот имидж певице к лицу. Многие утверждают, что из-за нового облика исполнительница утратила индивидуальность. Её начали сравнивать с известными певицами Катей Лель, Патрисией Каас, Валерией и Татьяной Овсиенко. У некоторых поклонников возникли мысли о том, что Полина надела парик.От Гагариной можно ожидать многого, так как недавно она уже шокировала публику «лысой» съёмкой, на которой она была вообще без волос. К счастью, это был парик и простая экстравагантная выходка певицы.