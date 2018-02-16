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| | Анастасия Волочкова потребовала от подписчиков перестать чесать языками

Анастасия Волочкова потребовала от подписчиков перестать чесать языками

Сегодня, 17:13
Анастасия Волочкова предложила своим подписчикам перестать чесать языками, а начать чесать ногами. По мнению балерины, это отвлечет ее фолловеров от написания ей «мерзких комментариев».

Анастасия Волочкова потребовала от подписчиков перестать чесать языками

 

Для этого звезда предоставила наглядное видео-руководство, на котором показала, как она качает мышцы пресса. Фанатам понравилась эта идея и они поблагодарили балерину за то, что она делится с ними своими секретами тренировок.

Тем не менее, хейтеры тут же начали говорить о том, что негативные комментарии в профиле Волочковой вряд ли бы появлялись, если бы сама Анастасия не давала бы для них повода своими действиями. В первую очередь, это касается массы ее откровенных фото, крайне странных поступков и поведения. По мнению общественности, именно такие действия Волочковой и провоцируют людей писать ей гадости.
Николай Офицеров
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