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| | Ирина Хакамада рассказала о раке дочери и изменах мужа

Ирина Хакамада рассказала о раке дочери и изменах мужа

Сегодня, 16:49
Политический деятель Ирина Хакамада поделилась информацией о своей личной жизни, в которой не всё гладко. Недоверие между супругами в период болезни дочери – тяжёлое испытание.

Ирина Хакамада рассказала о раке дочери и изменах мужа

 

На одном из интервью Ирина Муцуовна решилась на откровенности, в которых рассказала о тяжёлом выборе, который заставил её пойти на уступки, и позволить практиковать четвёртому мужу – Владимиру Сиротинскому – свободные отношения. Ей тяжело найти сильного мужчину, который станет для неё идеальным спутником по жизни и разделит все её интересы.

Последние слёзы Ирины были четырнадцать лет назад. Тогда, её маленькой дочери Марии диагностировали онкологию. Тогда женщина выдвигала свою кандидатуру на пост президента. Скрывая серьёзную патологию дочери – синдром Дауна, она всё же решила вывести её в свет. Новость об отступлении рака у дочери Хакамады была куда важнее президентства, поэтому ведущая и перестала стремится в политику.
Дарья Пышняк
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