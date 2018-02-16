Ирина Хакамада рассказала о раке дочери и изменах мужа

Политический деятель Ирина Хакамада поделилась информацией о своей личной жизни, в которой не всё гладко. Недоверие между супругами в период болезни дочери – тяжёлое испытание.

Дарья Пышняк

На одном из интервью Ирина Муцуовна решилась на откровенности, в которых рассказала о тяжёлом выборе, который заставил её пойти на уступки, и позволить практиковать четвёртому мужу – Владимиру Сиротинскому – свободные отношения. Ей тяжело найти сильного мужчину, который станет для неё идеальным спутником по жизни и разделит все её интересы.Последние слёзы Ирины были четырнадцать лет назад. Тогда, её маленькой дочери Марии диагностировали онкологию. Тогда женщина выдвигала свою кандидатуру на пост президента. Скрывая серьёзную патологию дочери – синдром Дауна, она всё же решила вывести её в свет. Новость об отступлении рака у дочери Хакамады была куда важнее президентства, поэтому ведущая и перестала стремится в политику.