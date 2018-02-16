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| | Александр Панайотов опубликовал в Сети раритетное фото с возлюбленной

Александр Панайотов опубликовал в Сети раритетное фото с возлюбленной

Сегодня, 16:37
Российский певец и автор-исполнитель Александр Панайотов опубликовал в Instagram раритетную фотографию, на которой он запечатлен рядом со своим концертным директором Екатериной Кореневой, женщина целует артиста в щеку.

Александр Панайотов опубликовал в Сети раритетное фото с возлюбленной

 

Пользователи начали активно обсуждать данный снимок. Разговоры о романе между Панайотовым и Кореневой начались уже давно. По мнению многих поклонников, музыканта и его директора связывают не только работа, но и романтические отношения. Сначала влюбленные старались скрыть свои чувства, но затем Панайотов рассказал о присутствии в своей жизни девушки, которая ему чрезвычайно дорога. Солист готов к созданию семьи и рождению пятерых детей. Своим дочкам и сыночкам вокалист желает дать все самое лучшее, поэтому не спешит регистрировать отношения официально, желая заработать как можно больше денег.

Александр Панайотов опубликовал в Сети раритетное фото с возлюбленной

 

Екатерина Коренева называет Панайотова настоящим гением и благодарит судьбу за то, что она свела ее с таким талантливым человеком. Пользователи пожелали влюбленным удачи. Некоторые из подписчиков рекомендуют людям меньше обсуждать чужие жизни, а заняться своей.
Домбровский Сергей
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