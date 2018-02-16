Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс показалась без лифчика на занятиях по фитнесу. Майка не скрывала торчащие соски во время тренировки, как сообщает VistaNews.

По словам Блёданс, она захотела убрать своё «незначительное ожирение» и позаниматься разминкой. Актриса не накрасилась, отметив, что «мордочка» сейчас нуждается в отдыхе от косметики. В коротком видео Эвелина Блёданс зажигательно танцевала со своим тренером, и стало заметно, что о лифчике знаменитость явно забыла.

По словам поклонников, звезда, видимо, пошла не фитнесом заниматься, а соблазнять противоположный пол. В ином случае она бы позаботилась о том, чтобы надеть всё-таки лифчик. Это, к слову, не первый случай у Эвелины Блёданс, когда она забывает о данной части одежды. Фанаты порекомендовали быть всё-таки внимательнее и культурнее.

Ирина Летинская