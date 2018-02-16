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| | Эвелина Блёданс показалась без лифчика на занятиях по фитнесу

Эвелина Блёданс показалась без лифчика на занятиях по фитнесу

Сегодня, 16:31
Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс показалась без лифчика на занятиях по фитнесу. Майка не скрывала торчащие соски во время тренировки, как сообщает VistaNews.

Эвелина Блёданс показалась без лифчика на занятиях по фитнесу

 

По словам Блёданс, она захотела убрать своё «незначительное ожирение» и позаниматься разминкой. Актриса не накрасилась, отметив, что «мордочка» сейчас нуждается в отдыхе от косметики. В коротком видео Эвелина Блёданс зажигательно танцевала со своим тренером, и стало заметно, что о лифчике знаменитость явно забыла.

Эвелина Блёданс показалась без лифчика на занятиях по фитнесу

 

По словам поклонников, звезда, видимо, пошла не фитнесом заниматься, а соблазнять противоположный пол. В ином случае она бы позаботилась о том, чтобы надеть всё-таки лифчик. Это, к слову, не первый случай у Эвелины Блёданс, когда она забывает о данной части одежды. Фанаты порекомендовали быть всё-таки внимательнее и культурнее.

Ирина Летинская
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