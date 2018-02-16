Ксения Бородина показала свои тренировки в спортзале

Некоторое время назад бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина похвасталась перед поклонниками, как она поддерживает свою прекрасную фигуру, опубликовав кадры из спортивного зала.

Новым снимком Ксения Бородина решила показать своим поклонникам, как она поддерживает и сохраняет спортивное тело и прекрасную фигуру. Отметим, что знаменитость решила не поддерживать некоторых звезд в использовании гимнастики и йоги, она решила вернуться к тренировкам с силовыми упражнениями. По фото можно заключить, что Ксения решила отжиматься. Даже, несмотря на то, что сейчас все празднуют Масленицу и могут позволить себе немного побаловать организм вкусными и калорийными блинчиками, Бородина удивляет своей стройной фигурой.

Анна Котова

Многие поклонники восхитились таким рвением и отношением к своему телу. Они написали много слов в поддержку. Один из подписчиков задал каверзный вопрос, неужели Курбан сказал, что бросит, если Бородина не накачает попу. Другая поклонница написала, что восхищается Ксенией и тем, что она находит время на себя, несмотря на то, что у знаменитости семья.Напомним, что до этой публикации Ксения Бородина разместила на своей странице кадр, на котором изображена ее старшая дочь Маша во время празднования Масленицы в школе.