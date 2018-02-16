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| | Очередная модель Playboy рассказала о сексе с Трампом

Очередная модель Playboy рассказала о сексе с Трампом

Сегодня, 16:29
Экс-модель Playboy Карен Макдугал рассказала о своих интимных отношениях с действующим главой США Дональдом Трампом. Секс между звездой откровенного журнала для мужчин и политиком произошел в 2006 году. Тогда Трамп состоял в законном браке около двух лет.

Очередная модель Playboy рассказала о сексе с Трампом

 

Историю Карен Макдугал передал журналистам The New York Times ее близкий друг. В итоге рассказ модели стал достоянием общественности. Карен Макдугал познакомилась с Трампом в особняке Playboy в 2006 году. Успешный бизнесмен очаровал девушку своими галантными манерами, умом, юмором и вежливостью. Новые друзья разговаривали два часа, а затем занялись любовью. Модель переживала и чувствовала себя неловко. После секса Макдугал оделась и хотела уйти. Трамп предложил даме деньги, но она отказалась их принять, и будущий президент США назвал ее «особенной».

Отношения предпринимателя и модели продолжались девять месяцев. В 2007 году Трамп и Карен Макдугал расстались. Бизнесмен приглашал свою подружку на приватные вечеринки, познакомил со своей семьей. Однажды они сидели за одним столом с американской ведущей Ким Кардашьян. Прежде звезда журнала Playboy Сторми Дэниелс получила 130 тысяч долларов США за молчание о сексе с Трампом.
Домбровский Сергей
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