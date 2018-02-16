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| | Автора "Бегущего в лабиринте" обвинили в домогательствах

Автора "Бегущего в лабиринте" обвинили в домогательствах

Сегодня, 16:25
Всемирно известный писатель Джеймс Дэшнер, подаривший миру бестселлер под названием «Бегущий в лабиринте», по которому уже сняли несколько художественных фильмов, получил обвинения в сексуальных домогательствах.

Автора "Бегущего в лабиринте" обвинили в домогательствах

 

Именитое издание The Guardian обнародовало информацию о том, что американское издательство Penguin Random House, ранее сотрудничавшее с Джеймсом, в свете последних событий отказалось от дальнейшей работы с писателей. Заметим, что обнародованные обвинения, поступившие в адрес Дэшнера, имеют анонимный характер, так как персона, рассказавшая правду о натуре Джеймса, пожелала остаться инкогнито. Стоит отметить, Дэшнер уже выступил перед широкой общественностью, пообещав пересмотреть модель своего поведения, и принес глубочайшие извинения.

Обвинения в адрес Джеймса Дэшнера появились в качестве дополнения к статье, посвящённой сексуальным домогательствам, процветающим в мире детской литературы. В частности, в статье велась речь о писателе по имени Джей Эйшер.
Александр Вест
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