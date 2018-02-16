Блёданс с ананасом на голове предложила метать в неё ножи

Эвелина Бледанс нередко обращается к своей публике по поводу вопросов, которые ее беспокоят. На этот раз она решила поговорить относительно хейтеров, которые разводят «грязь» в комментариях под ее публикациями. Для этого она разместила фотографию с ананасом на голове и предложила кидать в нее ножи.

», - спросила у своей аудитории Бледанс.

Николай Офицеров

Что интересно, после этого тех самых ножей дождаться так и не удалось, потому как Эвелину в очередной раз начали хвалить за ее смелость даже по отношению к собственным подписчикам, которые нередко разводят в комментариях настоящую ненависть, указывая на черты тела и внешности Эвелины, которые им кажутся несовершенными. Бледанс неоднократно говорила о том, что она такая, как есть и в этом ее главное достоинство.