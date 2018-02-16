Блёданс с ананасом на голове предложила метать в неё ножи

«Наблюдая в цирке за девушками, в которых метают кинжалы, у меня всегда в страхе сжимается сердце. Когда на голове стоит какой-то фрукт, а в него летит острый предмет, то мне кажется, от страха можно сойти с ума. Я понимаю, что каждый все выбирает для себя, но вот вам ананас метайте на здоровье. Выскажите все свои претензии: грудь вам не такая, руки-висюки, зубы кривые, глаза кривые. Или же вы всем довольны?», - спросила у своей аудитории Бледанс.
Что интересно, после этого тех самых ножей дождаться так и не удалось, потому как Эвелину в очередной раз начали хвалить за ее смелость даже по отношению к собственным подписчикам, которые нередко разводят в комментариях настоящую ненависть, указывая на черты тела и внешности Эвелины, которые им кажутся несовершенными. Бледанс неоднократно говорила о том, что она такая, как есть и в этом ее главное достоинство.