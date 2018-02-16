Леонид Каневский поведал о своем истинном отношении к милиции

Российский актер Леонид Каневский стал гостем шоу с Борисом Корчевниковым «Судьба человека». В прямом эфире передачи звезда фильма «Следствие ведут знатоки» поведал о своем истинном отношении к милиции.

Домбровский Сергей

По словам Леонида Каневского, в советское время правоохранители представали в двух образах: глупом и не очень умном. При этом люди должны были их уважать, хотя главные герои картин больше напоминали колунов в цирке. По мнению Каневского, он со своими коллегами повышали авторитет милиции и делали это от чистого сердца, поскольку встречали достойных людей на данной должности. Сыщик, следователь и эксперт, которых играл актер с товарищами в картине о нелегкой доле правоохранителей, вызывали настоящий восторг у зрителей. После просмотра фильма люди уважительнее относились к милиционерам.Леонид Каневский известен публике своими ролями в лентах «Бриллиантовая рука», «Д’Артаньян и три мушкетера». В фильме о товарищах на службе у французского короля актер предстает в образе галантерейщика Бонасье.