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| | Леонид Каневский поведал о своем истинном отношении к милиции

Леонид Каневский поведал о своем истинном отношении к милиции

Сегодня, 16:07
Российский актер Леонид Каневский стал гостем шоу с Борисом Корчевниковым «Судьба человека». В прямом эфире передачи звезда фильма «Следствие ведут знатоки» поведал о своем истинном отношении к милиции.

Леонид Каневский поведал о своем истинном отношении к милиции

 

По словам Леонида Каневского, в советское время правоохранители представали в двух образах: глупом и не очень умном. При этом люди должны были их уважать, хотя главные герои картин больше напоминали колунов в цирке. По мнению Каневского, он со своими коллегами повышали авторитет милиции и делали это от чистого сердца, поскольку встречали достойных людей на данной должности. Сыщик, следователь и эксперт, которых играл актер с товарищами в картине о нелегкой доле правоохранителей, вызывали настоящий восторг у зрителей. После просмотра фильма люди уважительнее относились к милиционерам.

Леонид Каневский известен публике своими ролями в лентах «Бриллиантовая рука», «Д’Артаньян и три мушкетера». В фильме о товарищах на службе у французского короля актер предстает в образе галантерейщика Бонасье. 
Домбровский Сергей
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