Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, разыгрывая подписчиков, перешли все грани

Звёзды телеканала ТНТ, запустившие слух о своём романе, проводят очередной конкурс. Главный приз — шикарный дом. Подписчики заподозрили очередной обман.





Певица Ольга Бузова в своих социальных сетях часто проводит конкурсы для подписчиков, предлагая выиграть наборы косметики или телефоны. Впрочем, информацию о победителях Ольга никогда не публикует, что заставляет критиков сомневаться в честности таких конкурсов.В этот раз Ольга Бузова совместно с Тимуром Батрутдиновым объявила, что за подписку на спонсора у фанатов будет шанс выиграть шикарный дом в отличном месте. Большая часть подписчиков возмутилась такой публикацией. В комментариях Ольгу призвали не дурить людей. Да, всем хочется поймать удачу, выиграть что-то, но это не повод обманывать людей. К тому же известно, что основной доход Ольга Бузова получает как раз за рекламу. Но необходимо знать границы и не давать людям ложных обещаний.