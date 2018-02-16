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| | Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, разыгрывая подписчиков, перешли все грани

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, разыгрывая подписчиков, перешли все грани

Сегодня, 16:32
Звёзды телеканала ТНТ, запустившие слух о своём романе, проводят очередной конкурс. Главный приз — шикарный дом. Подписчики заподозрили очередной обман.


 

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, разыгрывая подписчиков, перешли все грани

 

Певица Ольга Бузова в своих социальных сетях часто проводит конкурсы для подписчиков, предлагая выиграть наборы косметики или телефоны. Впрочем, информацию о победителях Ольга никогда не публикует, что заставляет критиков сомневаться в честности таких конкурсов.

В этот раз Ольга Бузова совместно с Тимуром Батрутдиновым объявила, что за подписку на спонсора у фанатов будет шанс выиграть шикарный дом в отличном месте. Большая часть подписчиков возмутилась такой публикацией. В комментариях Ольгу призвали не дурить людей. Да, всем хочется поймать удачу, выиграть что-то, но это не повод обманывать людей. К тому же известно, что основной доход Ольга Бузова получает как раз за рекламу. Но необходимо знать границы и не давать людям ложных обещаний.
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